Голышев: «Разговоров об отставке Заварухина не было, мы об этом даже не думали»
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что в комнаде не было слухов об отставке главного тренера Николая Завархина.
— Как у вас настроение в команде? Такое впечатление, что оно начало улучшаться после победы над «Ак Барсом».
— Мы выиграли дома у СКА, потому у «Салавата», потом была пауза. И дальше поперли.
— Надолго ли вы ушли из депрессии?
— У нас не было никакой депрессии. Перед паузой на Матч звезд и Кубок Первого канала мы отдали все силы, во время перерыва набрались эмоций, у нас было четыре выходных. Кто-то съездил отдохнуть, кто-то провел время с семьей. Отдохнули друг от друга, потом хорошо поработали, сплотились командой, погуляли на корпоративе, опять поработали и снова к играм.
— Расскажите поподробнее про корпоратив. В какой момент перестали понимать, где находитесь?
— Всегда контролировали себя. Выпили по паре бокалов шампанского и разошлись. Встретили новый год и еще набрались позитивных эмоций.
— Надолго ли это?
— Будем стараться поддерживать эту атмосферу, надеюсь, с ней пройдем далеко. Перед матчем с «Куньлунем» в Мытищах, который мы проиграли по всем статьям, очень хорошо выглядели в Казани. Я уже тогда подумал, что наконец-то ребята с небольшим опытом поймут, что они могут играть с любой командой, появится уверенность.
— Я слышал, что ключевым стал момент, когда кто-то из начальства пошел в раздевалку и сказал, что главного тренера Завархуина мы не уволим. И вы поняли, что ждать этого нелепо, так как ничего не изменится и надо идти дальше с этим тренерским штабом.
— Таких разговоров не было, мы об этом даже не думали. Конечно, мы все читаем прессу. Но у прессы такая работа. Я уже сказал: после паузы мы идем в гору, большинство наконец-то заработало, вернулся Эберт, у парней появилась уверенность. Надо постараться это не сломать, поддерживать.
Николай Заварухин возглавляет «Автомобилист» с 2021 года. Команда занимает четвертое место в таблице Восточной конференции ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с 59 очками в 50 матчах.
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|СКА
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|5
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|54
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|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|46
|20
|26
|45
|9
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|10
|Куньлунь РС
|49
|15
|34
|36
|11
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|14
|35
|34
|7.01
|13:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|2 : 5
|7.01
|13:00
|
Трактор – Локомотив
|1 : 3
|7.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|5 : 3
|7.01
|17:00
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|4 : 3
|7.01
|17:00
|
Динамо М – Спартак
|3 : 2 ОТ
|7.01
|17:00
|
СКА – Металлург Мг
|1 : 2 ОТ
|7.01
|17:00
|
Витязь – Нефтехимик
|2 : 4
|7.01
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|2 : 1
|7.01
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|3 : 0