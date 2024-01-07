Форвард «Автомобилиста» Голышев: «Хочу провести всю карьеру в родном клубе»

Нападающий команды из Екатеринбурга Анатолий Голышев в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что пока не доволен своей игрой, и что цель «Автомобилиста» — пройти как можно дальше в плей-офф.

— Своей игрой довольны?

— Нет. Хочется больше позитива получать. Но главное, что команда выигрывает, а остальное неважно.

— Кажется, что вы становитесь крепче.

— Ну так я взрослею. Полысел вот. Бороду отпускаю.

— Визуально вы прибавили в физических кондициях. Раньше были легким, а теперь — как бочка.

— Вес у меня остался такой же. По скорости видно, что я стал быстрее, чем в предыдущие годы. Поработал летом хорошо.

— У вас последний год контракта. И после этого сезона вы становитесь неограниченно свободным агентом. Обычно в это время клубы ведут переговоры со своими игроками. У вас были такие беседы

— Я уже говорил в СМИ, что всю карьеру хочу провести в родном клубе. В этом году будут смотреть по результатам команды. И тогда уже будут формировать костяк. У многих лидеров заканчиваются контракты. Об этом пока я не думаю. Цель одна — пройти регулярку безо всяких скачков и в плей-офф забраться как можно выше.

Голышев выступает за «Автомобилист» с 2013 года. В сезоне-2023/24 28-летний форвард набрал 22 (8+14) очка в 46 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.