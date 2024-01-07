Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:11

Павел Порядин: «Удаления подвели «Спартак» сегодня, с эмоциями надо совладать»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Спартака», Павел Порядин прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Форвард забросил одну шайбу в ворота бело-голубых.

— Игра с хорошим соперником, понимали, что будет много борьбы. Интересный матч уровня плей-офф. Есть и позитивные, и негативные моменты. Удаления подвели сегодня, с эмоциями надо совладать. Вернулись в игру, это большой плюс.

— Матчи с «Динамо» в этом сезоне у вас получаются драматичными.

— Это игра, для каждого она разная. Для кого-то моментами драматичная, для кого-то — нет. Кто-то недоволен какими-то своими моментами. Все матчи были хорошие. Интересно играть.

— После того, как получили клюшкой по лицу в третьем периоде, сами приняли решение продолжить игру?

 — Да, попало не очень сильно. Немного отошел. Не было рассечения, поэтому решил продолжить игру.

«Спартак» занимает второе место в таблице Западной конференции с 67 очками в 49 матчах.

Павел Порядин
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Григорий Родченков даст показания по делу бывшего президента IBU Бессеберга
Родители Игоря Акинфеева рассказали, каким было детство вратаря ЦСКА
В Британии заявили об истерике Залужного после ударов ВС России по объектам ВСУ
Мать 20-летней шорт-трекистки Середы уточнила причину ее смерти
Экс-прокурор Украины оценил потери ВСУ в 500 тыс. человек
В Москве задержали оскорблявшего русских девушек в Сети блогера
Популярное видео
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Витязь» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ

Голышев: «Разговоров об отставке Заварухина не было, мы об этом даже не думали»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 49 31 18 68
2 Сал. Юлаев 47 30 17 63
3 Авангард 46 30 16 63
4 Автомобилист 50 27 23 59
5 Лада 49 24 25 58
6 Трактор 49 26 23 57
7 Ак Барс 47 27 20 56
8 Сибирь 48 21 27 51
9 Нефтехимик 49 20 29 49
10 Амур 46 20 26 48
11 Барыс 48 16 32 39
12 Адмирал 46 14 32 38
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 32 15 68
2 Спартак 49 30 19 67
3 Динамо М 48 31 17 66
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 47 28 19 59
6 ЦСКА 47 25 22 54
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 46 20 26 45
9 Витязь 48 15 33 36
10 Куньлунь РС 49 15 34 36
11 Сочи 49 14 35 34
Результаты / календарь
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
7.01 13:00
Торпедо – Динамо Мн
 2 : 5
7.01 13:00
Трактор – Локомотив
 1 : 3
7.01 14:30
Сал. Юлаев – Барыс
 5 : 3
7.01 17:00
ЦСКА – Куньлунь РС
 4 : 3
7.01 17:00
Динамо М – Спартак
 3 : 2 ОТ
7.01 17:00
СКА – Металлург Мг
 1 : 2 ОТ
7.01 17:00
Витязь – Нефтехимик
 2 : 4
7.01 17:00
Ак Барс – Автомобилист
 2 : 1
7.01 17:00
Северсталь – Сочи
 3 : 0
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости