Павел Порядин: «Удаления подвели «Спартак» сегодня, с эмоциями надо совладать»
Нападающий «Спартака», Павел Порядин прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Форвард забросил одну шайбу в ворота бело-голубых.
— Игра с хорошим соперником, понимали, что будет много борьбы. Интересный матч уровня плей-офф. Есть и позитивные, и негативные моменты. Удаления подвели сегодня, с эмоциями надо совладать. Вернулись в игру, это большой плюс.
— Матчи с «Динамо» в этом сезоне у вас получаются драматичными.
— Это игра, для каждого она разная. Для кого-то моментами драматичная, для кого-то — нет. Кто-то недоволен какими-то своими моментами. Все матчи были хорошие. Интересно играть.
— После того, как получили клюшкой по лицу в третьем периоде, сами приняли решение продолжить игру?
— Да, попало не очень сильно. Немного отошел. Не было рассечения, поэтому решил продолжить игру.
«Спартак» занимает второе место в таблице Западной конференции с 67 очками в 49 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|49
|31
|18
|68
|2
|Сал. Юлаев
|47
|30
|17
|63
|3
|Авангард
|46
|30
|16
|63
|4
|Автомобилист
|50
|27
|23
|59
|5
|Лада
|49
|24
|25
|58
|6
|Трактор
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|47
|27
|20
|56
|8
|Сибирь
|48
|21
|27
|51
|9
|Нефтехимик
|49
|20
|29
|49
|10
|Амур
|46
|20
|26
|48
|11
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|12
|Адмирал
|46
|14
|32
|38
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|32
|15
|68
|2
|Спартак
|49
|30
|19
|67
|3
|Динамо М
|48
|31
|17
|66
|4
|СКА
|48
|31
|17
|64
|5
|Торпедо
|47
|28
|19
|59
|6
|ЦСКА
|47
|25
|22
|54
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|46
|20
|26
|45
|9
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|10
|Куньлунь РС
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|34
|7.01
|13:00
|
Торпедо – Динамо Мн
|2 : 5
|7.01
|13:00
|
Трактор – Локомотив
|1 : 3
|7.01
|14:30
|
Сал. Юлаев – Барыс
|5 : 3
|7.01
|17:00
|
ЦСКА – Куньлунь РС
|4 : 3
|7.01
|17:00
|
Динамо М – Спартак
|3 : 2 ОТ
|7.01
|17:00
|
СКА – Металлург Мг
|1 : 2 ОТ
|7.01
|17:00
|
Витязь – Нефтехимик
|2 : 4
|7.01
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|2 : 1
|7.01
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|3 : 0