Павел Порядин: «Удаления подвели «Спартак» сегодня, с эмоциями надо совладать»

Нападающий «Спартака», Павел Порядин прокомментировал поражение от «Динамо» (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Форвард забросил одну шайбу в ворота бело-голубых.

— Игра с хорошим соперником, понимали, что будет много борьбы. Интересный матч уровня плей-офф. Есть и позитивные, и негативные моменты. Удаления подвели сегодня, с эмоциями надо совладать. Вернулись в игру, это большой плюс.

— Матчи с «Динамо» в этом сезоне у вас получаются драматичными.

— Это игра, для каждого она разная. Для кого-то моментами драматичная, для кого-то — нет. Кто-то недоволен какими-то своими моментами. Все матчи были хорошие. Интересно играть.

— После того, как получили клюшкой по лицу в третьем периоде, сами приняли решение продолжить игру?

— Да, попало не очень сильно. Немного отошел. Не было рассечения, поэтому решил продолжить игру.

«Спартак» занимает второе место в таблице Западной конференции с 67 очками в 49 матчах.