Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:45

Грицюк — о маленьком игровом времени в «Авангарде»: «Дуться на тренеров нет смысла — с Буше тяжело конкурировать любому»

Грицюк оценил свою игру в последнем плей-офф КХЛ
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий Арсений Грицюк, в межсезонье перешедший из «Авангарда» в СКА, в интервью «СЭ» оценил свою игру в последнем плей-офф КХЛ.

— Вы наверняка анализировали свою игру в плей-офф, которая вышла нестабильной. Чего не хватило в серии с «Ак Барсом»?

— Во-первых, мне не хватило реализации — были очень хорошие моменты. Забей я одну — тогда бы раскрепостился. Во-вторых, еще чуть не хватило времени в большинстве. У нас была первая бригада Найт, Буше и Ткач, которой по сезону доверия оказывалось больше. Мы выходили только на остаток большинства, причем я менялся первым, чтобы вышел второй защитник. Всего 20 секунд — не совсем то, что хотелось получать. За это время сложно даже бросить по воротам, а это необходимо, чтобы почувствовать уверенность в игре.

— У вас нет претензий к тренерскому штабу?

— Дуться на тренеров нет смысла. Никто тебе в такой ситуации не скажет «иди выходи». Был не совсем доволен, но у нас в составе сильные ребята. С Буше тяжело конкурировать любому. В течение сезона надо было забить примерно столько же, чтобы получать много времени в большинстве.

Арсений Грицюк. «Уезжать из Омска обидно и досадно. Но переход в СКА — сильный шаг». Первое большое интервью Грицюка в новом клубе
Арсений Грицюк
0
Читайте также
«Уезжать из Омска обидно и досадно. Но переход в СКА — сильный шаг». Первое большое интервью Грицюка в новом клубе
Российских теннисистов не пустят на турнир в Польшу. Это снова сойдет с рук?
Путин заявил о намерении России изучить трофейную западную технику
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя
Экс-советник ЦРУ назвал зиму 2024 года козырем России
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арсений Грицюк: «С Шарипзяновым остаемся в дружеских отношениях»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
1.09 00:00
ЦСКА – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости