Нападающий «Амура» Голубев рассказал о финансовых проблемах клуба
21:06
Как сообщал «СЭ», «Амур» испытывает проблемы с финансированием. Однако нападающий команды Денис Голубев заявил, что игроки не обращают на это внимание.
— Мы не обращаем внимания на разговоры, наша задача — выходить и играть в хоккей, — цитирует Голубева ТАСС. — А все финансовые вопросы должны решать руководители, и они решают.
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в сентябре отметил, что все клубы выступают в новом сезоне без долгов. «Амур» в 17 играх набрал 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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