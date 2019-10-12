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Нападающий «Амура» Голубев рассказал о финансовых проблемах клуба

21:06
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Как сообщал «СЭ», «Амур» испытывает проблемы с финансированием. Однако нападающий команды Денис Голубев заявил, что игроки не обращают на это внимание.

— Мы не обращаем внимания на разговоры, наша задача — выходить и играть в хоккей, — цитирует Голубева ТАСС. — А все финансовые вопросы должны решать руководители, и они решают.

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко в сентябре отметил, что все клубы выступают в новом сезоне без долгов. «Амур» в 17 играх набрал 13 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6993539

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