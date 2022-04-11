«Сибирь» продлила контракт с защитником Ахияровым

Защитник Тимур Ахияров подписал новый контракт с «Сибирью», информирует пресс-служба клуба в Telegram.

Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на два следующих сезона — до 30 апреля 2024 года.

В нынешнем сезоне Ахияров провел 8 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 1 (0+1) балл за результативность. В плей-офф защитник сыграл три игры.