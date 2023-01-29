Шипачев: «Это ведь не тренер виноват, что мы не можем забить, верно? Только наши проблемы»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев ответил на вопросы журналистов о победном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (6:0), в котором он набрал 4 (1+3) очка.

— Первая крупная победа при Билялетдинове. Сами получили удовольствие от игры?

— Да, сегодня было много хороших моментов, и здорово, что забили голы, они всем нужны психологически, это помогает команде. И вратарь на ноль сыграл, это очень здорово.

— Шикарный матч получился у вашего звена — все забили. Говорили друг с другом перед игрой или все было штатно?

— Мы стараемся перед каждой игрой разговаривать, у нас хорошее звено с Петей и Кагой, но нужно лучше играть. Сегодняшний матч провели отлично.

— А у вас с Дмитрием Кагарлицким по 4 очка.

— Ребята очень много сделали — Петя отдал на пустые первую. Приятно очень играть, когда создаем хорошие моменты и забиваем. До этого не получалось — в первом периоде 2 в 1 с Петькой выходили, Кага с пятака бросал. Мы могли и еще больше забить, но я доволен результатом. Команда сыграла на ноль, Амир — красавец, меньшинство сегодня отработало на 100%, все сняло и забрало у «Трактора». Хорошая командная победа, и спасибо болельщикам — целый стадион, поддерживают нас, они молодцы, это очень приятно.

— Как часто заглядываете в таблицу? Месяц назад «Ак Барс» был на грани, а сейчас уже в лидерах.

— Думаю, все все равно заглядывают в таблицу и хотя бы краешком глаза видят, кто на каком месте. Понятно, что надо на любую игру так выходить, два очка очень важны, как и для соперника. Нас настраивали, что и «Трактор» будет биться на победу, как и мы. Здорово, что получилась такая результативная победа, хотя и за 1:0, и за 6:0 дают два очка, но мы порадовали болельщиков.

— Правда ли, что при Билялетдинове вам нужно перестраивать свою игру, а вам это пока не очень дается?

— Да нет, в хоккей ведь все играют примерно одинаково, есть нюансы по зоне обороны, по средней зоне. Но по большому счету мы просто не забиваем моменты — и в ноль выходил, и 2 в 1 выходим, не забиваем. Это ведь не тренер виноват, что мы не можем забить, верно? Только наши проблемы, игроков, мы каждый день разговариваем в звене. Думаю, мы сейчас на правильном пути, все наладится, мы должны приносить больше пользы команде.