Шипачев: «Это ведь не тренер виноват, что мы не можем забить, верно? Только наши проблемы»
Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев ответил на вопросы журналистов о победном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (6:0), в котором он набрал 4 (1+3) очка.
— Первая крупная победа при Билялетдинове. Сами получили удовольствие от игры?
— Да, сегодня было много хороших моментов, и здорово, что забили голы, они всем нужны психологически, это помогает команде. И вратарь на ноль сыграл, это очень здорово.
— Шикарный матч получился у вашего звена — все забили. Говорили друг с другом перед игрой или все было штатно?
— Мы стараемся перед каждой игрой разговаривать, у нас хорошее звено с Петей и Кагой, но нужно лучше играть. Сегодняшний матч провели отлично.
— А у вас с Дмитрием Кагарлицким по 4 очка.
— Ребята очень много сделали — Петя отдал на пустые первую. Приятно очень играть, когда создаем хорошие моменты и забиваем. До этого не получалось — в первом периоде 2 в 1 с Петькой выходили, Кага с пятака бросал. Мы могли и еще больше забить, но я доволен результатом. Команда сыграла на ноль, Амир — красавец, меньшинство сегодня отработало на 100%, все сняло и забрало у «Трактора». Хорошая командная победа, и спасибо болельщикам — целый стадион, поддерживают нас, они молодцы, это очень приятно.
— Как часто заглядываете в таблицу? Месяц назад «Ак Барс» был на грани, а сейчас уже в лидерах.
— Думаю, все все равно заглядывают в таблицу и хотя бы краешком глаза видят, кто на каком месте. Понятно, что надо на любую игру так выходить, два очка очень важны, как и для соперника. Нас настраивали, что и «Трактор» будет биться на победу, как и мы. Здорово, что получилась такая результативная победа, хотя и за 1:0, и за 6:0 дают два очка, но мы порадовали болельщиков.
— Правда ли, что при Билялетдинове вам нужно перестраивать свою игру, а вам это пока не очень дается?
— Да нет, в хоккей ведь все играют примерно одинаково, есть нюансы по зоне обороны, по средней зоне. Но по большому счету мы просто не забиваем моменты — и в ноль выходил, и 2 в 1 выходим, не забиваем. Это ведь не тренер виноват, что мы не можем забить, верно? Только наши проблемы, игроков, мы каждый день разговариваем в звене. Думаю, мы сейчас на правильном пути, все наладится, мы должны приносить больше пользы команде.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|57
|43
|14
|90
|2
|Локомотив
|58
|34
|24
|76
|3
|ЦСКА
|56
|35
|21
|76
|4
|Торпедо
|56
|36
|20
|76
|5
|Динамо М
|57
|33
|24
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Спартак
|57
|25
|32
|58
|8
|Северсталь
|57
|23
|34
|58
|9
|Динамо Мн
|57
|22
|35
|57
|10
|Куньлунь
|57
|20
|37
|45
|11
|Сочи
|55
|6
|49
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|57
|34
|23
|73
|2
|Ак Барс
|57
|32
|25
|73
|3
|Автомобилист
|56
|32
|24
|72
|4
|Металлург
|56
|30
|26
|70
|5
|Сал. Юлаев
|57
|30
|27
|69
|6
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|7
|Адмирал
|56
|28
|28
|63
|8
|Нефтехимик
|57
|26
|31
|57
|9
|Барыс
|59
|25
|34
|57
|10
|Амур
|55
|25
|30
|56
|11
|Трактор
|57
|23
|34
|54
|30.01
|12:00
|
Амур – Сибирь
|- : -
|30.01
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|- : -
|30.01
|19:10
|
Динамо Мн – Куньлунь
|- : -
|30.01
|19:30
|
СКА – Торпедо
|- : -