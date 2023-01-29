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Мифтахов: «В меньшинстве я даже не помню, чтобы шайба до меня доходила — ребята все на себя поймали»

Иван Шитик
Корреспондент
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Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал победу над «Трактором» (6:0) в матче регулярного чемпионата.

— Хороший был матч, команда сыграла отлично — не дали сопернику даже доехать до ворот, потому и ноль пропущенных шайб. У нас хорошо получилось забить и не пропустить.

— У вас давно не было практики, но и в первом периоде был важный сэйв, и во втором. Насколько сложно держать форму?

— Я всегда готовлюсь к матчам, психологически подойти к игре для меня нетрудно. Но сегодня ребята помогли, потому что в меньшинстве я даже не помню, чтобы шайба до меня доходила — все на себя поймали. Пара моментов всегда есть, вратарь и должен выручать. Но в целом спасибо парням за эту игру.

— Насколько изменилась игра в защите? У команды уже три «сухаря» в январе.

— Наверное, и по результатам видно, что мы играем лучше и лучше. Итоги игр говорят сами за себя.

— Вы заглядываете в турнирную таблицу?

— Честно говоря, я не смотрю, слышал, что мы уже наступаем на первое место. Но для меня это чуть по-другому, я иначе готовлюсь к матчам.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23211
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