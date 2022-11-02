Нападающий «Ак Барса» Галиев — о поражении от ЦСКА: «Считаю, что играли хорошо»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3).

— На мой взгляд, хорошо играли. У команды было желание победить. Все старались, бились. Но пропустили две шайбы в меньшинстве и потерпели поражение.

— Что стало ключевым в матче? Показалось, что гол Ильи Сафонова принесет команде как минимум очко.

— Считаю, дисциплина — наши удаления.

— Какие трудности доставил ЦСКА?

— Мы вроде разобрали их, подготовились. Знали, что они проходят среднюю зону через пас, длинную передачу от защитника. Вроде подстроились под их игру. Также знали, что у них хорошее большинство.

— Понятно, что досадное поражение. Как оцените содержание игры команды?

— Считаю, что команда играла хорошо, — цитирует Metaratings Галиева.

ЦСКА одержал 11-ю победу подряд, набрал 37 очков и занимает второе место на Западе. «Ак Барс» находится вне зоны плей-офф, занимая 9-е место на Востоке (24 очка).