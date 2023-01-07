Форвард «Витязя» Уилсон: «Овечкину вообще не составит труда стать первым по голам в НХЛ»
Нападающий «Витязя» Скотт Уилсон рассказал, кого считает лучшим российским хоккеистом.
— Кто, на ваш взгляд, лучший российский игрок в истории?
— Даже не знаю. Наверное, выделю того, кто уже закончил играть, — Сергея Федорова, который очень крут. Мой отец был большим поклонником его игры, я и сам следил за ним, будучи юным. Из действующих игроков, пожалуй, Овечкин, его просто не остановить. Думаю, да, конечно, он сможет побить рекорд Гретцки. Сколько ему, 37? Считаю, что в той форме, в какой он сейчас, Ови сможет играть еще лет пять, поэтому ему вообще не составит труда стать первым по голам в НХЛ.
В текущем сезоне Овечкин забросил 29 шайб и сделал 19 результативных передач в 42 матчах НХЛ. На счету россиянина 809 голов в НХЛ, до рекорда Уэйна Гретцки Овечкину остается забросить 85 шайб.
|Западная конференция
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|1
|СКА
|48
|36
|12
|76
|2
|Локомотив
|48
|29
|19
|65
|3
|ЦСКА
|46
|30
|16
|65
|4
|Торпедо
|47
|30
|17
|63
|5
|Динамо М
|47
|27
|20
|62
|6
|Витязь
|47
|21
|26
|50
|7
|Спартак
|48
|21
|27
|49
|8
|Динамо Мн
|48
|19
|29
|47
|9
|Северсталь
|47
|18
|29
|47
|10
|Куньлунь
|48
|16
|32
|37
|11
|Сочи
|46
|5
|41
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|47
|28
|19
|63
|2
|Металлург
|47
|28
|19
|62
|3
|Авангард
|47
|28
|19
|60
|4
|Сал. Юлаев
|47
|25
|22
|59
|5
|Сибирь
|48
|28
|20
|59
|6
|Адмирал
|47
|25
|22
|55
|7
|Ак Барс
|47
|24
|23
|55
|8
|Барыс
|48
|21
|27
|46
|9
|Амур
|47
|20
|27
|46
|10
|Трактор
|48
|20
|28
|46
|11
|Нефтехимик
|47
|21
|26
|45
|7.01
|13:30
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Сибирь – Динамо Мн
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