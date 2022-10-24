Радулов: «Сейчас что-то не получается, но это не повод опускать руки»
Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопросы о неудачной серии команды.
— У «Ак Барса» тяжелый график, серьезные соперники. Усталость чувствуется?
— График тяжелый у всех. Все нормально. Единственное — неприятно проигрывать. Болельщики и руководство ждут от нас побед. Нужно отдыхать и готовиться к следующей игре. Календарь тяжелый, матчи через день. Надо побыстрее забыть сегодняшнюю игру и готовиться к следующей.
— Вы правильно сказали про болельщиков и руководство, что от вас ждут побед. Вы, как лидер, чувствуете повышенную ответственность за результат?
— Я стараюсь об этом не думать. Стараюсь выходить и в каждой смене приносить пользу команде. Делаю все, что от меня зависит. Сейчас что-то не получается, но это не повод опускать руки. Надо еще больше работать и стремиться к тому, чтобы шайба заходила в ворота.
— Вы второй месяц играете в КХЛ после возвращения из Северной Америки. Полностью перестроились к российскому хоккею?
— Не мне себя оценивать. Физически я чувствую себя хорошо. Хотелось бы, конечно, побольше результативных действий. Они нужны нашей команде. Повторюсь, все приходит через работу и труд. Надо переворачивать эту ситуацию.
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|24.10
|17:00
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Металлург – Ак Барс
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Динамо Мн – Динамо М
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СКА – Локомотив
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ЦСКА – Трактор
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