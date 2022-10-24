Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:22

Радулов: «Сейчас что-то не получается, но это не повод опускать руки»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Александр Радулов.
Фото ХК «Ак Барс».

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопросы о неудачной серии команды.

— У «Ак Барса» тяжелый график, серьезные соперники. Усталость чувствуется?

— График тяжелый у всех. Все нормально. Единственное — неприятно проигрывать. Болельщики и руководство ждут от нас побед. Нужно отдыхать и готовиться к следующей игре. Календарь тяжелый, матчи через день. Надо побыстрее забыть сегодняшнюю игру и готовиться к следующей.

— Вы правильно сказали про болельщиков и руководство, что от вас ждут побед. Вы, как лидер, чувствуете повышенную ответственность за результат?

— Я стараюсь об этом не думать. Стараюсь выходить и в каждой смене приносить пользу команде. Делаю все, что от меня зависит. Сейчас что-то не получается, но это не повод опускать руки. Надо еще больше работать и стремиться к тому, чтобы шайба заходила в ворота.

— Вы второй месяц играете в КХЛ после возвращения из Северной Америки. Полностью перестроились к российскому хоккею?

— Не мне себя оценивать. Физически я чувствую себя хорошо. Хотелось бы, конечно, побольше результативных действий. Они нужны нашей команде. Повторюсь, все приходит через работу и труд. Надо переворачивать эту ситуацию.

Александр Радулов
ХК Ак Барс
0
Читайте также
Почему Роналду не играет за «МЮ»? Его враги — возраст, высокий прессинг и характер
Сражалась с талибами и готовится к дебюту в ММА. Девушка из Афганистана ломает рамки
Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва Киевом «грязной бомбы»
Путин проведет 25 октября заседание совета по обеспечению потребностей ВС РФ
На Украине допустили проведение массовой мобилизации
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Илья Воробьев: «Здорово сработали оба вратаря, и еще два парня сверху здорово сыграли: наши видеотренеры Мельников и Палей»

Радулов: «Сейчас в лиге хорошие вратари. Прямые броски они как правило ловят»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 21 19 2 39
2 Локомотив 21 13 8 29
3 ЦСКА 20 13 7 29
4 Динамо М 21 13 8 29
5 Торпедо 21 13 8 27
6 Спартак 23 11 12 27
7 Витязь 22 10 12 25
8 Динамо Мн 21 9 12 22
9 Северсталь 22 9 13 22
10 Куньлунь 23 8 15 19
11 Сочи 20 3 17 9
Восточная конференция И В П О
1 Металлург 22 15 7 33
2 Автомобилист 22 15 7 31
3 Сал. Юлаев 21 13 8 29
4 Сибирь 22 11 11 24
5 Барыс 22 11 11 23
6 Ак Барс 21 9 12 22
7 Адмирал 21 9 12 21
8 Нефтехимик 21 9 12 19
9 Трактор 21 8 13 19
10 Авангард 21 8 13 18
11 Амур 21 6 15 16
Результаты / календарь
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
24.10 17:00
Металлург – Ак Барс
 2 : 1
24.10 19:10
Динамо Мн – Динамо М
 - : -
24.10 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
24.10 19:30
ЦСКА – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости