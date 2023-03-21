Нападающий «Адмирала» Михал Криштоф подпишет контракт с «Сочи» после окончания плей-офф
Как стало известно «СЭ», нападающий «Адмирала» Михал Криштоф подпишет контракт с «Сочи» после окончания плей-офф.
29-летний словак летом прошлого года подписал годичный контракт с «Адмиралом». На его счету 30 (7+23) очков в регулярке в текущем сезоне КХЛ. В плей-офф Криштоф записал на свой счет 3 (1+2) очка.
«Адмирал» играет с «Ак Барсом» в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина. После третьего матча владивостокцы уступают в серии (1-2).
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
|2 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|2 - 1
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
9.03
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20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
|21.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|21.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
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