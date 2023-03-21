Нападающий «Адмирала» Михал Криштоф подпишет контракт с «Сочи» после окончания плей-офф

Как стало известно «СЭ», нападающий «Адмирала» Михал Криштоф подпишет контракт с «Сочи» после окончания плей-офф.

29-летний словак летом прошлого года подписал годичный контракт с «Адмиралом». На его счету 30 (7+23) очков в регулярке в текущем сезоне КХЛ. В плей-офф Криштоф записал на свой счет 3 (1+2) очка.

«Адмирал» играет с «Ак Барсом» в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина. После третьего матча владивостокцы уступают в серии (1-2).