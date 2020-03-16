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«Надо выгнать «Йокерит» и «Барыс» из КХЛ. Чего они снимаются?» Жесткое заявление тренера «Динамо»

13:10
Владимир Крикунов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Владимир Крикунов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов — о втором раунде плей-офф КХЛ.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.Мы провели глобальный опрос хоккеистов КХЛ. 60 процентов — за остановку плей-офф

— Вам мешает тренироваться то, что пока нет никакого решения лиги?

— Естественно, это мешает. У ребят настроение совсем другое. Но раз решения нет — надо работать.

— Как вы относитесь к тому, что два клуба уже снялись?

— Надо выгнать их из лиги, да и все. Чего они снимаются?

— Как продолжать, если «Динамо» будет рубиться с ЦСКА, а СКА спокойно ждать победителя две недели?

— У нас ведь есть иностранные клубы. И эта ситуация не каждый год повторяется. Я поздравил, например, Заварухина уже с выходом в финал.

— Если будет принято решение продолжать, но без зрителей?

— Без зрителей не очень хорошо играть. Это как тренировочный матч. Но у нас же нет такого количества больных, которые так сильно бы влияли. Что теперь, давайте всю страну закроем? И ничего делать не будем. Пойдем по домам.

— Два клуба снялись, и есть данные, что могут поменять формат плей-офф.

— Это же КХЛ решать будет. Нам-то главное — доиграть этот чемпионат. Его надо доиграть. Те команды, которые снялись — они ведь из других государств. У них закрыли границы. Туда и команда соперника не может прилететь, и судьи не могут.

— Известно, что многие иностранцы нервничают насчет того, как им возвращаться домой. Есть ли эта проблема в «Динамо»?

— Они, по-моему, все время нервничают — эти иностранцы. Потому они и иностранцы. (Игорь Еронко)

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