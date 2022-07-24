Тренер ЦСКА Федоров рассказал о требованиях к молодым игрокам, которых он планирует привлекать к основе

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров рассказал о своих требованиях к молодым хоккеистам, которых планирует привлекать к основной команде.

«Мне бы очень хотелось привлекать молодых, талантливых ребят, но в первую очередь от них будет многое зависеть. Они вливаются в серьезный коллектив, в серьезную дружину, они должны быть психологически устойчивы и физически готовы.

Наверное, у них поначалу будет не очень много игрового времени, но мы на них очень надеемся. И прошлый чемпионат особенно доказал, что они могут, и мы смотрим в будущее с оптимизмом», — приводит ТАСС слова Федорова.

Федоров возглавляет ЦСКА с лета 2021 года. По итогам прошлого сезона армейцы под руководством специалиста выиграли Кубок Гагарина.