Мозякин может войти в тренерский штаб «Металлурга»

Первый вице-президент «Металлурга»? Сергей Ласьков рассказал, что капитан команды Сергей Мозякин может войти в тренерский штаб.

— Есть вариант, что Сергей останется в команде, — приводит слова Ласькова ТАСС. — Он важен как тренер-воспитатель и один из игроков, который может передать ценный опыт. Мы постараемся его максимально использовать.

Мы послезавтра будем встречаться с Сергеем и разговаривать. Мы ему сделаем определенное предложение. Возможно, это будет новый контракт игрока, возможно и использование его в тренерском штабе.

Контракт 38-летнего форварда с «Металлургом» истекает 30 апреля. В текущем сезоне Мозякин набрал 41 (15+26) очко в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В пяти играх плей-офф нападающий набрал 5 (2+3) очков.