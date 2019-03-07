Московское "Динамо" обыграло "Йокерит" и вышло в четвертьфинал Кубка Гагарина

Московское "Динамо" вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина, в шестом матче обыграв "Йокерит" со счетом 6:2. Счет в серии стал 4-2.

Соперник бело-шголубых в следующем раунде станет известен позднее. Им будет или ЦСКА, или "Локомотив".

КХЛ

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/4 финала

Шестой матч

"Динамо" (Москва) – "Йокерит" (Хельсинки) – 6:2 (5:0, 1:1, 0:1)

Голы: Чайковски – 1 (Шипачев, Тарасов), 6:18 – 1:0. Брюквин – 3 (бол., Закриссон, Индрашис), 8:48 – 2:0. Ефремов – 1 (Игумнов, Муранов), 10:12 – 3:0. Зайцев – 1 (Кагарлицкий), 12:42 – 4:0. Тарасов – 2 (бол., Закриссон, Шипачев), 17:23 – 5:0. Кагарлицкий – 1 (бол., Индрашис), 26:04 – 6:0. Н. Йенсен – 2 (Й.Б. Йенсен), 39:03 – 6:1. Анттила – 1 (Кивисте), 43:49 – 6:2.

Вратари: Бочаров – Калныньш (Запольски, 12:42).

Штраф: 18 – 42.

Броски: 24 (17+4+3) – 45 (11+17+17).

Судьи: Белов, Ромасько.

7 марта. Москва. "ВТБ Арена".

Счет в серии: 4-2 (4:2, 3:2, 2:3 ОТ, 3:0, 1:2)