Московское "Динамо" обыграло "Торпедо", прервав серию из трех поражений подряд

"Динамо" победило "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемионата КХЛ - 4:1. Нападающий Игорь Макаров отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

"Динамо" заняло 5-е место в Западной конференции, набрав 72 очка. "Торпедо" с 64 баллами расположилось на 7-й строчке на Востоке.

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"ХК Динамо" (Москва) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Тарасов - 12 (Чайковски, Закриссон), 24:08 - 1:0. Кагарлицкий - 24 (бол., Индрашис, Шипачев), 29:17 - 2:0. Макаров - 5 (Мозер, Моисеев), 33:22 - 3:0. Саболич - 16 (бол., Шенфельд, Аляев), 35:58 - 3:1. Мозер - 7 (п.в., Макаров), 59:30 - 4:1.

Вратари: Бочаров - Мольков (58:52 - 59:30).

Штраф: 12 - 45.

Броски: 38 (9+18+11) - 29 (6+11+12).

Судьи: Кислов, Лаврентьев.

22 февраля. Москва. "ВТБ Арена".

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