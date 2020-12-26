Московское «Динамо» обыграло СКА в овертайме

Московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме обыграло СКА со счетом 2:1. Победный гол забил Вадим Шипачев.

У СКА прервалась серия из четырех побед.

СКА занимает второе место в Западной конференции. «Динамо» — на четвертом месте.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Кагарлицкий — 9 (Шипачев), 37:31 — 1:0. Белов — 2 (Ткачев), 39:47 — 1:1. Шипачев — 13 (Хиетанен), 62:49 — 2:1.

Вратари: Еременко — Самонов.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 24 (4+14+3+3) — 25 (6+9+9+1).

Судьи: Белов, Ромасько.

26 декабря. Москва. «ВТБ Арена».