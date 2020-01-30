Московское «Динамо» нанесло одноклубникам из Риги восьмое поражение подряд

Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержало волевую победу над одноклубниками из Риги — 5:2. В составе хозяев отличились Игорь Полыгалов, Андрей Алексеев, Теему Пулккинен, Дмитрий Моисеев и Дмитрий Яшкин. У гостей забили Александр Протапович и Микеликс Редлихс.

Москвичи с 71 очком в активе занимают четвертое место в турнирной табице Западной конференции. Рижане (34) — последние. Они потерпели восьмое поражение подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«ХК Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Протапович — 4 (Эштон, Балинскис), 2:05 — 0:1. Полыгалов — 8 (Тарасов), 7:11 — 1:1. Алексеев — 5 (Миронов, Индрашис), 26:56 — 2:1. Пулккинен — 22 (Миронов, Полыгалов), 41:11 — 3:1. Моисеев — 3 (Пулккинен, Хиетанен), 43:43 — 4:1. Редлихс — 5 (Мамчицс, Дарзиньш), 48:59 — 4:2. Яшкин — 25 (Индрашис, Шипачев), 56:28 — 5:2.

Вратари: Еременко — Макаров.

Штраф: 42 — 8.

Броски: 27 (10+9+8) — 32 (9+14+9).

Судьи: Бондарь, Цыплаков.

30 января. Москва. «ВТБ Арена».