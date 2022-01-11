Морозов считает «технарь» «Салавату Юлаеву» в матче с «Трактором» справедливым решением

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о присуждении технического поражения «Салавату Юлаеву» в матче с «Трактором».

Уфимскому клубу было засчитано техническое поражение, хотя в других ситуациях КХЛ объявляла о переносе матчей, сорванных коронавирусом.

— Это была совсем другая ситуация, нежели сейчас. «Трактор» прибыл на матч, а «Салават Юлаев» как юридическое лицо был отправлен на карантин. Клуб не мог выставить игроков из ВХЛ или МХЛ и пустить их во дворец. В этой ситуации им было засчитано техническое поражение. Считаю, что это было справедливо. Клуб получил еще и штраф от Роспотребнадзора, за то, что не уведомил о вспышке заболеваемости, хоть это и был не коронавирус.