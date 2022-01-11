Президент КХЛ Морозов объяснил, сколько длится карантин для хоккеистов

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, через сколько дней выходят с карантина хоккеисты, получившие положительные ПЦР-тесты.

КХЛ опубликовала информацию о количестве заражений коронавирусом в лиге.

По состоянию на 11 января в клубах лиги зафиксировано 126 положительных ПЦР-тестов, из них 97 — у хоккеистов.

— Хоккеисты с симптомами могут выйти с карантина через пять дней после отрицательного пцр-тест, но мы держим чуть дольше. 12 января у нас запланировано тестирование для «Автомобилиста», чтобы посмотреть, сможет ли клуб участвовать в следующей игре, — сказал Морозов.