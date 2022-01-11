Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Президент КХЛ Морозов объяснил, сколько длится карантин для хоккеистов

18:16
Теги:

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, через сколько дней выходят с карантина хоккеисты, получившие положительные ПЦР-тесты.

КХЛ опубликовала информацию о количестве заражений коронавирусом в лиге.

По состоянию на 11 января в клубах лиги зафиксировано 126 положительных ПЦР-тестов, из них 97 — у хоккеистов.

— Хоккеисты с симптомами могут выйти с карантина через пять дней после отрицательного пцр-тест, но мы держим чуть дольше. 12 января у нас запланировано тестирование для «Автомобилиста», чтобы посмотреть, сможет ли клуб участвовать в следующей игре, — сказал Морозов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Михаил Скрыль все материалы автора
Читайте также
Как спорт влияет на мозг? Все о влиянии физической активности
1
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное