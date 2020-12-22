Президент КХЛ Алексей Морозов поделился информацией о будущем нападающего Ильи Ковальчука, который находится в статусе неограниченно свободного агента.

«Пока никакой официальной информации нет. Он думает. Время подумать еще есть», — заявил Ковальчук.

Ранее сообщалось о возможном переходе 37-летнего форварда в «Авангард». Прошлый сезон Ковальчук провел в НХЛ, выступая за «Лос-Анджелес», «Монреаль» и «Вашингтон» и набрал в 46 матчах 26 (10+16) очков.

(Михаил Зислис)