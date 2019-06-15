Младшего сына Максима Соколова привезли в суд. Его подозревают в убийстве матери

Младшего сына экс-игрока сборной России Максима Соколова привезли в городской суд Всеволожска Ленинградской области для избрания меры пресечения, сообщает 5-tv.ru.

15-летний Арсений был задержан вчера, он – главный подозреваемый в деле об убийстве своей матери.

Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Максим, на которого первоначально упало подозрение.

"Я мстил за мать". Где правда в деле семьи Соколовых?