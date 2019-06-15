Младшего сына Максима Соколова привезли в суд. Его подозревают в убийстве матери

Младшего сына экс-игрока сборной России Максима Соколова привезли в городской суд Всеволожска Ленинградской области для избрания меры пресечения, сообщает 5-tv.ru.
15-летний Арсений был задержан вчера, он – главный подозреваемый в деле об убийстве своей матери.
Напомним, что в четверг в поселке Новая Романовка Всеволожского района в своем доме было обнаружено тело Ирины Соколовой – жены Соколова. Рядом с убитой матерью был найден раненый старший сын Максим, на которого первоначально упало подозрение.
Дополнительная информация
https://www.5-tv.ru/news/254341/arsenia-sokolova-podozrevaemogo-vubijstve-materi-privezli-vsud-vsevolozska/
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