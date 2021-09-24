Миронов высказался о победе «Спартака» в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).

— Очень хорошая игра была. Правда, были такие качели. Первый период мы хорошо начали, а во втором «Нефтехимик» добавил. У нас стали возникать проблемы. Удаления нас немного выбили из колеи, но спасибо ребятам из спецбригад. Отработали в меньшинстве, дотерпели. Выиграли в овертайме. Поздравляю всех болельщиков спартаковских с победой!

— Комфортно ли вам было вернуться в Нижнекамск, где вы отработали полтора сезона?

— Всегда приятно вернуться в город, где работал. Есть друзья, знакомые. Однако в первую очередь мы приехали сюда делать свою работу. Работа на первом месте. А так повидался и пообщался с друзьями и коллегами. Настроение хорошее. Команда выиграла, — цитирует Миронова официальный сайт «Нефтехимика».

Победную шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков. Два очка в составе «Спартака» набрал Илья Талалуев (1+1).