Миронов высказался о победе «Спартака» в матче с «Нефтехимиком»
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).
— Очень хорошая игра была. Правда, были такие качели. Первый период мы хорошо начали, а во втором «Нефтехимик» добавил. У нас стали возникать проблемы. Удаления нас немного выбили из колеи, но спасибо ребятам из спецбригад. Отработали в меньшинстве, дотерпели. Выиграли в овертайме. Поздравляю всех болельщиков спартаковских с победой!
— Комфортно ли вам было вернуться в Нижнекамск, где вы отработали полтора сезона?
— Всегда приятно вернуться в город, где работал. Есть друзья, знакомые. Однако в первую очередь мы приехали сюда делать свою работу. Работа на первом месте. А так повидался и пообщался с друзьями и коллегами. Настроение хорошее. Команда выиграла, — цитирует Миронова официальный сайт «Нефтехимика».
Победную шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков. Два очка в составе «Спартака» набрал Илья Талалуев (1+1).
Дополнительная информация:
https://hcnh.ru/news/club-life/press-konferentsiya-neftekhimik-spartak240921/
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