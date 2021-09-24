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Миронов высказался о победе «Спартака» в матче с «Нефтехимиком»

24 сентября 2021, 23:35
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Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).

— Очень хорошая игра была. Правда, были такие качели. Первый период мы хорошо начали, а во втором «Нефтехимик» добавил.  У нас стали возникать проблемы. Удаления нас немного выбили из колеи, но спасибо ребятам из спецбригад. Отработали в меньшинстве, дотерпели. Выиграли в овертайме. Поздравляю всех болельщиков спартаковских с победой!

— Комфортно ли вам было вернуться в Нижнекамск, где вы отработали полтора сезона?

— Всегда приятно вернуться в город, где работал. Есть друзья, знакомые. Однако в первую очередь мы приехали сюда делать свою работу.  Работа на первом месте. А так повидался и пообщался с друзьями и коллегами. Настроение хорошее. Команда выиграла, — цитирует Миронова официальный сайт «Нефтехимика».

Победную шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков. Два очка в составе «Спартака» набрал Илья Талалуев (1+1).

Дополнительная информация:

https://hcnh.ru/news/club-life/press-konferentsiya-neftekhimik-spartak240921/

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Александр Кравченко все материалы автора

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