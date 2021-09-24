Леонтьев: «Радует, что у «Нефтехимика» есть характер и есть дух»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:3 ОТ).

— Отыгрались с 0:2. Проявили характер. Парни — молодцы. Будь мы чуть точнее в завершении, то могли бы дожать в основное время. В овертайме же пропустили за 30 секунд до сирены из какого-то полумомента, хотя ничего не предвещало и все катилось к буллитам. Радует, что у парней есть характер и есть дух, но так случилось — в овертайме проиграли.

— Сегодня в состав вернулись Дэн Секстон и Либор Гудачек. Как оцените их игру?

— Дэн сегодня неплохо сыграл. Он отдал передачу, были моменты в большинстве. С Митякиным они здорово разыгрывали. С Либором все посложнее... Будут какие-то выводы. Все узнаете в ближайшее время.

— Чего не хватило в концовке матча, когда команда играла в большинстве и был реальный шанс выиграть?

— Хладнокровия и мастерства. Шансы были, но... Мы наигрываем большинство в тренировочном процессе. Уверен, что все придет, — цитирует Леонтьева официальный сайт клуба.

Победную шайбу в овертайме забросил Максим Цыплаков. Два очка в составе «Спартака» набрал Илья Талалуев (1+1).