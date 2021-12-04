Миронов: «Не все получилось, что хотели, у ребят накопилась усталость»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:4).

— Не все получилось, что хотели. Видно, что накапливается у ребят усталость. Это четвертая игра через день плюс перелеты, переезды. Опять же это не делает поправку на поражение. Проиграли. Достойный был противник, хорошо играл, поэтому не все получилось. Игра уже в истории. Готовимся к следующему матчу.

— У вашей команды третье поражение подряд. Чего не хватает «Спартаку»?

— Вы не знаете внутреннюю ситуацию. Есть и заболевшие, поэтому приходится менять тройки, звенья, пары защитников. Да, ситуация у нас непростая, но ребята выходят и бьются каждую игру. Не все получается, часто новые сочетания в тройках. Ничего, будем работать дальше и готовится к следующей игре.

— Вопрос по эпизоду со столкновением Бывальцева, которого увезли с площадки, и Хохлачева. Есть ли в этом вина игрока «Спартака»?

— Я не могу эти моменты обсуждать. Надо смотреть видео. Это игра, хоккей, любая травма может случиться. Не думаю, что нужно обвинять в этом нашего игрока.

— Но он въезжал в колено после окончания игрового эпизода.

— Много кто сегодня и из «Трактора» въезжал. Это ни о чем не говорит. Вам так показалось, там кажется по другому, — приводит слова Миронова официальный сайт «Тракотора».