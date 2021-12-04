Томи Лямся: «У нас есть проблемы с нападением»
17:39
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо».
«Сегодняшний матч стал хорошим примером, когда две команды встречаются и находятся в разных ситуациях. «Динамо» имеет хорошую серию побед, много забивает, действует уверенно. У нас же, в свою очередь, есть проблемы с нападением. Не получается забивать — от этого все идет. Сегодня «Динамо» были лучшими», — цитирует тренера сайт «Динамо».
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/183472-aleksey_kudashov____est__25_chelovek_s__familiyami__kajdyiy_iz__kotoryih_vajen_dlya_kluba_i__trenera__
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