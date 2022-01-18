Минское «Динамо» сделало заявление относительно продолжения сезона КХЛ

Минское «Динамо» на официальном сайте разместило официальное обращение в адрес Континентальной хоккейной лиги.

«15 января Континентальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат в связи с увеличением количества заболевших COVID-19, и в данный момент в лиге обсуждаются различные варианты возобновления «регулярки». Одним из таких вариантов является проведение плей-ин (турнир между 7, 8, 9 и 10 командами конференций за две путевки в плей-офф).

Минское «Динамо» хотело бы выразить свою официальную позицию: учитывая то, сколько сил и ресурсов затратили «зубры», какой тяжелый путь прошли по ходу всего чемпионата (продолжение выступления в усеченном составе в ноябре 2021 года), наш клуб не считает такой вариант возобновления сезона оптимальным.

К тому же минчанам в конце «регулярки» предстояло сыграть еще восемь домашних поединков, к которым «Динамо» может подойти в оптимальном составе и постараться набрать максимум очков, тем самым подняться выше в турнирной таблице.

Рассчитываем, что лига рассмотрит иные варианты возобновления сезона», — говорится в заявлении на сайте минчан.