Минское «Динамо» сделало заявление относительно продолжения сезона КХЛ
Минское «Динамо» на официальном сайте разместило официальное обращение в адрес Континентальной хоккейной лиги.
«15 января Континентальная хоккейная лига приостановила регулярный чемпионат в связи с увеличением количества заболевших COVID-19, и в данный момент в лиге обсуждаются различные варианты возобновления «регулярки». Одним из таких вариантов является проведение плей-ин (турнир между 7, 8, 9 и 10 командами конференций за две путевки в плей-офф).
Минское «Динамо» хотело бы выразить свою официальную позицию: учитывая то, сколько сил и ресурсов затратили «зубры», какой тяжелый путь прошли по ходу всего чемпионата (продолжение выступления в усеченном составе в ноябре 2021 года), наш клуб не считает такой вариант возобновления сезона оптимальным.
К тому же минчанам в конце «регулярки» предстояло сыграть еще восемь домашних поединков, к которым «Динамо» может подойти в оптимальном составе и постараться набрать максимум очков, тем самым подняться выше в турнирной таблице.
Рассчитываем, что лига рассмотрит иные варианты возобновления сезона», — говорится в заявлении на сайте минчан.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|19.01
|15:30
|
Сибирь – Амур
|- : -
|19.01
|17:00
|
Автомобилист – Торпедо
|- : -
|19.01
|17:00
|
Металлург – Динамо М
|- : -
|19.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|19.01
|17:00
|
Трактор – Динамо Р
|- : -
|19.01
|19:00
|
Авангард – Барыс
|- : -
|19.01
|19:00
|
Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|19.01
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|19.01
|19:30
|
Йокерит – СКА
|- : -
|19.01
|19:30
|
Куньлунь – Адмирал
|- : -
|19.01
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|- : -
|19.01
|19:30
|
Спартак – Локомотив
|- : -