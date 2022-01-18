Сятери: «Были варианты продолжения карьеры в других клубах, но мне хорошо в «Сибири»

Вратарь Харри Сятери прокомментировал свое решение продлить контракт с «Сибирью».

«У меня были варианты продолжения карьеры в других клубах, но мне хорошо в «Сибири». Мне нравится организация в целом, здесь хорошие люди.

У «Сибири» классные болельщики. Думаю, что Новосибирск — одно из лучших мест в КХЛ в плане поддержки болельщиков. На наших домашних играх очень громко.

Также это хорошо и для моей семьи: остаться и не совершать перемен. Я очень-очень рад остаться здесь», — приводит слова-финна пресс-служба клуба в Instagram.