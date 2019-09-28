Минское «Динамо» проиграло «Нефтехимику». Порядин отметился голом

«Нефтехимик» дома одержал победу над минским «Динамо» по буллитам (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе ЛД «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске.

В составе хозяев отличились нападающие Павел Порядин, Мэтт Уайт и Александр Авцин, защитник Дамир Шарипзянов. Победный буллит реализовал форвард Зак Митчелл.

«Нефтехимик» поднялся на 7-е место с 12 очками в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» — 7-я строчка и 11 баллов (Западная конференция).

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Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск) — 5:4 Б (2:1, 2:2, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шор — 2 (Пулккинен, Принс), 5:11 — 0:1. Шарипзянов — 1 (бол., Захарчук, Черников), 15:27 — 1:1. Порядин — 7 (бол., Уайт, Рясенский), 16:57 — 2:1. Граньяни — 4 (Принс), 21:26 — 2:2. Уайт — 2, 26:17 — 3:2. Мартынов — 1 (Демков, Степанов), 28:38 — 3:3. Авцин — 1, 34:15 — 4:3. А. Костицын — 5 (бол., Шор, Принс), 59:45 — 4:4.

Победный буллит: Митчелл.

Вратари: Шарыченков — Энрот (58:24 — 59:45).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 38 (12+12+8+6) — 40 (10+15+12+3).

Судьи: Гофман, Лаврентьев.

28 сентября. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

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