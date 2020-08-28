Минское «Динамо» подписало лучшего защитника-распасовщика АХЛ

Минское «Динамо» на официальном сайте объявило о трансфере защитника «Миннесоты» Бреннана Минелла. Контракт с 23-летним американцем рассчитан на один сезон.

В минувшем сезоне Минелл провел 5 матчей за «Миннесоту» в НХЛ, не отметившись результативными действиями.

Также на его счету 47 (5+42) очков в 57 матчах в АХЛ за «Айову» при показателе полезности «плюс 8». Это стало лучшим результатом по результативным передачам среди всех защитников в АХЛ.