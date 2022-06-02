Сушинский: «Не уверен, что Овечкин в этом году вернется в Россию. Какой смысл ему ехать в КХЛ?»

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о возможном возвращении форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в КХЛ.

«Не уверен, что в этом году Овечкин вернется в Россию. Он по 50 шайб забивает за океаном, еще есть к чему стремиться. Какой смысл ему сейчас ехать в КХЛ? Хоть его ждут в России, но в Америке у него тоже есть болельщики, которые хотят видеть Сашу. Понимаю, что динамовским фанатам хочется на него посмотреть, но он может еще поиграть там и бить рекорды», — приводит слова Сушинского Sport24.

В прошедшем сезоне Овечкин набрал 90 (50+40) очков в 77 матчах. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года.