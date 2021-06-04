Минское «Динамо» подписало контракт с 18-летним нападающим
17:38
Минское «Динамо» подписало контракт с 18-летним нападающим Александром Суворовым, сообщает сайт клуба.
В минувшем сезоне выступал за «Динамо-Молодечно»: 40 матчей, 30 (14+16) результативных баллов в регулярке, в плей-офф набрал 5 (2+3) очков в 6 встречах.
Отметим, что Суворов установил знаковое достижение: он показал лучшую результативность для хоккеистов своего возраста за последние 17 лет.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/minskoe-dinamo-podpisalo-kontrakt-s-18-letnim-napadayushchim/
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