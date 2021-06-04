Минское «Динамо» подписало контракт с 18-летним нападающим Александром Суворовым, сообщает сайт клуба.

В минувшем сезоне выступал за «Динамо-Молодечно»: 40 матчей, 30 (14+16) результативных баллов в регулярке, в плей-офф набрал 5 (2+3) очков в 6 встречах.

Отметим, что Суворов установил знаковое достижение: он показал лучшую результативность для хоккеистов своего возраста за последние 17 лет.