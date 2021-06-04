Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал о возможных трансферах Дмитрия Кагарлицкого и Вячеслава Войнова в омский клуб.

«Мы просмотрели весь рынок свободных агентов на предмет совместимости с нашими идеями и требованиями тренерского штаба, рассмотрели и Войнова, и Кагарлицкого и поняли, что это не наш формат.

Боб (Хартли, главный тренер «Авангарда». Прим. — «СЭ») изъявлял желание сделать команду более рослую, более увесистую. Думаем, что в таком возрасте им будет сложно показать что-либо сверхъестественное. К тому же, мы живем в рамках потолка зарплат, и поэтому считаем, что те ребята, которых мы приобрели, они большую ценность имеют для нас, чем те, кого вы назвали", — цитирует Волкова пресс-служба клуба в Twitter.

31-летний Кагарлицкий продолжит карьеру в «Ак Барсе». В минувшем сезоне он с составе московского «Динамо» провел 65 матчей и набрал 52 (16+36) очка при показателе полезности «+23».

31-летний Войнов пропустил сезон-2020/21. В сезоне-2019/20 защитник выступал за «Авангард», в котором набрал 41 (10+31) очко в 59 играх регулярного чемпионата и 1 (0+1) очко в 6 матчах плей-офф КХЛ. Он подписал двухлетний контракт со столичным «Динамо».