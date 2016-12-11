Минское "Динамо" обыграло "Медвешчак"

Минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло "Медвешчак" (6:2). После этой победы команда Крэйга Вудкрофта занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 64 очка после 39 игр. "Медвешчак" с 48 очками после 41 встречи располагается на 11-й позиции.



КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Медвешчак" (Загреб) - 6:2 (1:1, 4:1, 1:0)

Голы: Крейчик - 1 (бол., Галиарди), 5:04 - 0:1. Комаров - 6 (бол., Степанов, Граньяни), 14:42 - 1:1. Матерухин - 20 (бол., Эллисон), 20:36 - 2:1. Галиарди - 3, 21:09 - 2:2. Степанов - 10 (Лисовец, Граньяни), 23:45 - 3:2. Амброжейчик - 2 (Эллисон, Бэйлен), 30:36 - 4:2. Амброжейчик - 3 (Эллисон, Клинкхаммер), 38:05 - 5:2. Матерухин - 21 (бол., Ковыршин, Граньяни), 52:01 - 6:2.

Вратари: Лаланд - Макинтайр (Гарнетт, 30:36).

Штраф: 4 - 39.

Броски: 34 (8+9+17) - 23 (7+5+11).

Судьи: Гебеи, Кулев.

11 декабря. Минск. Минск-Арена.