Минское «Динамо» на выезде обыграло рижское «Динамо»

«Динамо» (Минск) обыграло «Динамо» (Рига) со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Андрей Костицын и Райан Спунер. У хозяев забил Увис Балинскинс.

Рижане с 34 очками занимают последнее, 12-е место на Западе. У минчан 37 очков и 11-е место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Голы: А. Костицын — 13 (Паре), 34:00 — 0:1. Спунер — 8 (бол., Принс), 35:26 — 0:2. Балинскис — 5 (бол., Майоне), 56:18 — 1:2.

Вратари: Салак (58:30) — Тэйлор.

Броски: 20 (5+2+13) — 28 (4+12+12).

Штраф: 17 — 13.

Судьи: Франо, Хрибик.

11 февраля. Рига. «Арена Рига».