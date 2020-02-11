Минское «Динамо» на выезде обыграло рижское «Динамо»
22:53
«Динамо» (Минск) обыграло «Динамо» (Рига) со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Андрей Костицын и Райан Спунер. У хозяев забил Увис Балинскинс.
Рижане с 34 очками занимают последнее, 12-е место на Западе. У минчан 37 очков и 11-е место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Голы: А. Костицын — 13 (Паре), 34:00 — 0:1. Спунер — 8 (бол., Принс), 35:26 — 0:2. Балинскис — 5 (бол., Майоне), 56:18 — 1:2.
Вратари: Салак (58:30) — Тэйлор.
Броски: 20 (5+2+13) — 28 (4+12+12).
Штраф: 17 — 13.
Судьи: Франо, Хрибик.
11 февраля. Рига. «Арена Рига».
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