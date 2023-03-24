Минское «Динамо» и защитник Коробов расторгли контракт по соглашению сторон
Защитник Дмитрий Коробов покинул минское «Динамо».
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт расторгнут по соглашению сторон. 34-летний игрок продолжит карьеру в одной из команд в плей-офф Экстралиги.
В прошедшем сезоне КХЛ Коробов провел 53 матча и набрал 7 (3+4) очков, показатель полезности «0».
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|24.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
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