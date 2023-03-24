Минское «Динамо» и защитник Коробов расторгли контракт по соглашению сторон

Защитник Дмитрий Коробов покинул минское «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт расторгнут по соглашению сторон. 34-летний игрок продолжит карьеру в одной из команд в плей-офф Экстралиги.

В прошедшем сезоне КХЛ Коробов провел 53 матча и набрал 7 (3+4) очков, показатель полезности «0».