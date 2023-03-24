Бабаев: «Сезон «Металлурга» для меня казался битвой одного Воробьева против всех»

Известный хоккейный агент Шуми Бабаев подвел итоги сезона для «Металлурга», а также прокомментировал поражение магнитогорцев от «Авангарда» в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Вы же видели, что сезон у «Металлурга» получился рваным — то густо, то пусто. То они показывали очень приличный и сильный хоккей, то потом у них случился провал. Объяснений здесь можно искать много. Руководство клуба пыталось пробовать что-то изменить в тренерском штабе, чтобы кто-то помог Воробьеву. Для меня все это казалось битвой одного Воробьева против всех. Слаженности в тренерском штабе я не увидел, чтобы Воробьеву помогли. Воробьев тоже не сильно ущемляет народ, обстановка в команде по идее должна была быть неплохой, но чего-то не хватило. Кто-то должен был заниматься большинством и меньшинством, нельзя винить одного Воробьева. Честно говоря, я бы на него вообще ничего не скидывал», — приводит слова Бабаева Metaratings.ru.

«Металлург» завершил прошедший регулярный чемпионат КХЛ на пятом месте Восточной конференции с 83 очками в 68 матчах. В первом раунде плей-офф магнитогорская команда обыграла «Автомобилист» в серии со счётом 4-3, а после всухую проиграла «Авангарду» в четвертьфинале.