Бабаев: «Сезон «Металлурга» для меня казался битвой одного Воробьева против всех»
Известный хоккейный агент Шуми Бабаев подвел итоги сезона для «Металлурга», а также прокомментировал поражение магнитогорцев от «Авангарда» в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина.
«Вы же видели, что сезон у «Металлурга» получился рваным — то густо, то пусто. То они показывали очень приличный и сильный хоккей, то потом у них случился провал. Объяснений здесь можно искать много. Руководство клуба пыталось пробовать что-то изменить в тренерском штабе, чтобы кто-то помог Воробьеву. Для меня все это казалось битвой одного Воробьева против всех. Слаженности в тренерском штабе я не увидел, чтобы Воробьеву помогли. Воробьев тоже не сильно ущемляет народ, обстановка в команде по идее должна была быть неплохой, но чего-то не хватило. Кто-то должен был заниматься большинством и меньшинством, нельзя винить одного Воробьева. Честно говоря, я бы на него вообще ничего не скидывал», — приводит слова Бабаева Metaratings.ru.
«Металлург» завершил прошедший регулярный чемпионат КХЛ на пятом месте Восточной конференции с 83 очками в 68 матчах. В первом раунде плей-офф магнитогорская команда обыграла «Автомобилист» в серии со счётом 4-3, а после всухую проиграла «Авангарду» в четвертьфинале.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 1
|3 - 1
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|3 - 1
|1/4 финала конференции
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|24.03
|19:30
|
Ак Барс – Адмирал
|- : -