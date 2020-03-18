Министр спорта Татарстана: «Ак Барс» продолжит сезон, если он будет восстановлен"

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что «Ак Барс» продолжит сезон в КХЛ в случае его возобновления. Ранее сообщалось, что клуб попросил завершить сезон без определения победителя после того, как чемпионат был прерван из-за коронавируса.

— Мы вели такую беседу не первый день, эта позиция клуба является согласованной, — цитирует министра ТАСС. — Решение принимать лиге, но мы видим ситуацию с другой стороны, есть напряжение, особенно у иностранных ребят, они все переживают, — сказал Леонов. — Конечно, никто не отстраняется, и клуб будет продолжать сезон, если он будет восстановлен. В любом случае клуб находится в системе координат КХЛ, ни о каком самоустранении речи нет.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 203 529 человек. Умерших — 8205 выздоровевших — 82 107. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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