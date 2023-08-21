Министр спорта Матыцин назвал новую арену в Омске подарком для всей России
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал открытие новой хоккейной арены в Омске.
— Хочу выразить отдельную признательность всем, кто имел отношение к этому грандиозному проекту с самого начала и до завершения. Это огромный подарок всей нашей стране и, прежде всего, Омску. Знаю, как команда переживала, когда играла в Балашихе. Я был там много раз и наблюдал мощную команду. Тем не менее вам чуть-чуть не хватало тепла и поддержки омичей. Сейчас у вас это есть. И я хочу поздравить «Авангард» с этим, — сказал Матыцин.
Новая хоккейная арена в Омске была построена в 2022 году и введена в эксплуатацию в сезоне-2022/23. С 2018 года до момента введения нового стадиона в эксплуатацию «Авангард» проводил домашние матчи в Балашихе.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
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|1.09
|19:00
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