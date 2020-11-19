Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда» (2:5).

— В первом периоде соперник превосходил нас в движении и борьбе, — приводит слова Михайлиса официальный сайт КХЛ. — В каких-то моментах у нас была потеря концентрации. Предупреждали, что «Авангард» быстро уходит в контратаку, затем подключается четвертый игрок. Мы это все просматривали. Во втором и третьем периодах выровняли ситуацию. Было желание исправить ход игры и счет. И в каких-то моментах у нас получалось. Были неплохие позиционные атаки. Но потом получали контратаки и пропускали голы.

— Домашняя серия показала, что «Барыс» отстает в скоростях. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию?

— Надо разговаривать с ребятами, показывать им видео. Мы должны быть готовы к борьбе и движению. Знаете, если внутренний характер проявляется, то по-любому будешь успевать и сразу появятся хорошие моменты. Пока психологически немного не готовы к этому.