Михалев — о невыборе на драфте НХЛ: «Спокойно относился к этому. У меня еще будет год, чтобы попасть на драфт»

Нападающий «Сибири» Владимир Михалев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры в Северной Америке.

— Вас пытались привлечь в юниорские лиги США или Канады?

— Такого не было. Команды из Америки не интересовались мною, об отъезде речь не шла. В десятом классе, когда я сыграл все матчи за ЮХЛ, общался со скаутами своего агента. Они сказали, чтобы я даже не думал про Северную Америку и развивался в России. Если в России все будет хорошо, то можно попасть на драфт, после чего уже надо смотреть в сторону Северной Америки.

— Но на последнем драфте НХЛ вас не выбрали.

— Не выбрали, да. Я понимал, что в преддрафтовый год должен хорошо отыграть. Но не задалось начало сезона. Очки давались тяжело — я сыграл не так, как хотел. От драфта ничего не ждал. Только работал над собой. Спокойно относился к этому. У меня еще будет год, чтобы попасть на драфт.

— Другие российские клубы могли вас перехватить из «Сибири»?

— Как я знаю, особого интереса не было ни от кого. Как я играл в «Сибирских снайперах», так и продолжаю развиваться в системе клуба.

Михалев дебютировал за «Сибирь» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в этом сезоне. В регулярном чемпионате МХЛ-2023/24 за фарм-клуб новосибирской команды «Сибирские снайперы» 18-летний хоккеист провел 22 игры и набрал 21 (13+8) очко.