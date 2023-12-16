Экс-тренер сборной России — о Ковальчуке: «По физическим данным он превосходит многих молодых атлетов»

Экс-тренер сборной России по ОФП Дмитрий Яшанькин в интервью «СЭ» прокомментировал физическое состояние Ильи Ковальчука, который возобновил игровую карьеру и подписал контракт со «Спартаком».

— В какой физической форме сейчас Илья Ковальчук?

— Рабочий вес около 103-104 килограмм. По физическим данным он превосходит многих молодых атлетов. Все, что касается физической подготовке, в полном порядке. Лед покажет.

— Получится ли перенести эту подготовку на лед? Не каждый суператлет сможет делать то, что нужно на льду.

— Я думаю, Ковальчук на коньках чувствует себя намного увереннее, чем в кроссовках.

— Решение Ковальчука продолжать карьеру вас удивило?

— Он, естественно, долго обдумывал и взвешивал этот шаг. Его решение точно не спонтанное.

— Вы рады, что Ковальчук продолжит играть в хоккей?

— Судя по эмоциям и энергетике, такое решение очень замотивировало и вдохновило Илью. Он находится в приподнятом расположении духа. Думаю, это перенесется на лед. Илья — лидер, который сплачивает коллектив и создает вокруг себя правильную атмосферу. Для команды это будет плюсом.

6 декабря «Спартак» объявил о подписании контракта с Ковальчуком. Соглашение с 40-летним нападающим рассчитано до конца этого сезона.