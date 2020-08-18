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Михал Йордан: «Якупов — хороший пример для молодых ребят»

16:10
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Защитник «Амура» Михал Йордан выразил надежду, что нападающий Наиль Якупов начнет сезон в клубе из Хабаровска.

— Во время предсезонки главный тренер Александр Гулявцев покинул «Амур». Как команда справляется сейчас?

— Александр Вячеславович — отличный тренер и человек. Для меня лично было тяжело узнавать такие новости, уверен, что и для партнеров тоже. Всем в команде нравится тот хоккей, в который мы играли, — цитирует Йордана сайт КХЛ. — Что касается него, то семья всегда на первом месте, желаю ему удачи, и чтобы все разрешилось. Павел Торгаев занял его место, он хочет играть в тот же хоккей, не думаю, что будут трудности.

— Одним из новичков стал Наиль Якупов, расскажите о тренировках с ним?

— Когда я прилетел в Хабаровск, то мы три-четыре дня работали совместно. Много слухов ходит вокруг него, если он останется, то сделает «Амур» сильнее. У него невероятный бросок, на первых тренировках он был просто машиной. Он заботится о себе, переживает за команду и хочет стать лучше. Наиль — хороший пример для молодых ребят, о том, как нужно работать, чтобы достичь чего-то в карьере.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/08/18/471606.html

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