Защитник «Амура» Михал Йордан выразил надежду, что нападающий Наиль Якупов начнет сезон в клубе из Хабаровска.

— Во время предсезонки главный тренер Александр Гулявцев покинул «Амур». Как команда справляется сейчас?

— Александр Вячеславович — отличный тренер и человек. Для меня лично было тяжело узнавать такие новости, уверен, что и для партнеров тоже. Всем в команде нравится тот хоккей, в который мы играли, — цитирует Йордана сайт КХЛ. — Что касается него, то семья всегда на первом месте, желаю ему удачи, и чтобы все разрешилось. Павел Торгаев занял его место, он хочет играть в тот же хоккей, не думаю, что будут трудности.

— Одним из новичков стал Наиль Якупов, расскажите о тренировках с ним?

— Когда я прилетел в Хабаровск, то мы три-четыре дня работали совместно. Много слухов ходит вокруг него, если он останется, то сделает «Амур» сильнее. У него невероятный бросок, на первых тренировках он был просто машиной. Он заботится о себе, переживает за команду и хочет стать лучше. Наиль — хороший пример для молодых ребят, о том, как нужно работать, чтобы достичь чего-то в карьере.