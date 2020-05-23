Михаил Зислис: «Ласьков позвонил и извинился. Рад, что устранили недопонимание»

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков извинился перед обозревателем «СЭ» Михаилом Зислисом за резкое высказывание в его адрес, допущенное в СМИ. Вчера наш журналист дал инсайд о том, что форварды СКА Максим Карпов и Илья Каблуков перейдут в «Металлург». В разговоре со Sport24 Ласьков прокомментировал информацию так:

— Я похож на сумасшедшего? Читаю этот кошмар и мне хочется поймать этого писателя, а потом дать втык по-мужски.

Я уже сто раз говорил, что лучше жевать, чем говорить. Понятия не имею про Каблукова и Карпова. У меня своих проблем гора, а решать проблемы СКА я не собираюсь, — сказал менеджер «Металлурга».

Сегодня же Ласьков извинился за эти слова.

— Только что мне набрал первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков и принес извинения за свою излишне эмоциональную реакцию вчера. Спокойно пообщались. Респект и уважуха, — написал в своем Twitter Зислис.

Только что мне набрал первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков и принёс извинения за свою излишне эмоциональную реакцию вчера. Спокойно пообщались. Респект и уважуха — Mikhail Zislis (@MikhailZislis) May 23, 2020

— Рад, что устранили недопонимание, хороший диалог идет на пользу всем сторонам. Надеюсь, что «Магнитка» в новом сезоне будет претендовать на высокие места и даст много поводов писать о себе в положительных тонах, — добавил Михаил в комментарии для «СЭ».