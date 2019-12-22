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Михаил Кравец: «Наша задача — играть в хоккей, а с судьями есть кому разбираться»

21:01
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Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец объяснил причины неудачи команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:6).

— Мы хорошо начали первый период, создали определенные моменты, не дали создать ЦСКА, — приводит слова тренера официальный сайт «Витязя». Потом, произошло двойное удаление, которое не позволительно с любой командой, особенно с ЦСКА. Столько давать возможностей играть в большинстве... Естественно, в команде соперника есть мастера, которые реализовали эти моменты. Быстрые три гола москвичей привели к дальнейшему исходу. Анализируем, учимся, двигаемся дальше. Впереди опять ЦСКА, поэтому надо готовиться еще лучше.

— Много общения было с судьями, особенно в третьем периоде, можете сказать момент, с которым не согласны?

— Мы не обсуждаем действия судей, как они отсудили, так и отсудили. Как они сказали, это их работа, они судят как умеют. Наша задача — играть в хоккей, а с судьями есть кому разбираться.

Дополнительная информация

https://www.hcvityaz.ru/news/24474/

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