Михаил Кравец: «Благодаря Ежову мы вообще в плей-офф»

Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал результат матча плей-офф Кубка Гагарина против СКА (3:4, 0:2 — в серии).

— Игра сегодня с нашей стороны была гораздо лучше, благодарю ребят за проявленные бойцовские качества и выполнение игрового задания — особенно в первом и третьем периоде. Во втором игра у нас пока не получается. Несколько удалений было неоправданных, но и игра в меньшинстве может быть лучше. Весь второй период был неудачным. Но идем по нарастающей: сперва один период, потом два. Будем надеяться, что будет у нас и три хороших периода. Огромное спасибо ребятам за такую игру — я получил огромное удовольствие от первого и третьего периодов, от того, как бегали, бились, боролись. Многие играют первые матчи в плей-офф. Здорово, что у нашей команды есть характер и есть в ней настоящие хоккеисты.

— Что не так с дальней лавкой? Проигрываете снова во втором периоде.

— Это удаления и невыполнение задания во время меньшинства. Там много вариантов: надо подкатиться правильно, надо перекрывать середину, как в случае с четвертым голом. Разбираем, но опыта где-то не хватает. Естественно, люди допускают небольшие ошибки. Но у нас же тоже большинство было, и не могу сказать, что плохое, но голов не забили. На данном этапе мы с трудом набираем одну бригаду, вторая, как вы видели, выходит в самом конце. Это тоже важно, для выполнения задачи в большинстве нужны мастера. Нужно бороться, биться, играть на будущее. Если в каждой игре так выкладываться, никуда мастерство не денется.

— Самонов начинал сезон в «Витязе». Это не помогает? Ваш тренер вратарей о нем все знает.

— Если бы тренер вратарей вышел на лед с клюшкой и шайбой, он, может быть, и решил бы вопрос. Все вратарей разбирают, все все знают. Просто так же не забьешь хорошему вратарю. Все зависит от ситуации, от выполнения броска — опять мастерство. Тренер вратарей рассказывает, говорит, объясняет, а люди выходят и не забивают.

— У вас на лавке был свитер Александр Семина. Чья идея?

— Общекомандная. День рождения у Семина.

— Илья Ежов во втором матче подряд покидает площадку по ходу матча. Повод задуматься?

— Сложно сказать. Благодаря Илье мы вообще в плей-офф. Бывает, не получается. Не хотим обвинять вратаря, мы стараемся все время быть на позитиве. Если человек старается, то это плюс. Илья хотел и выиграть, и сыграть на отлично. Задумываться и анализировать надо, но не обвинять.