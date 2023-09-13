Мичков провел первую тренировку после возвращения в «Сочи»

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков провел первую тренировку в новой команде. 11 сентября главный тренер СКА Роман Ротенберг объявил, что форвард переходит в сочинский клуб на правах аренды.

В прошлом сезоне Мичков уже играл в аренде за «Сочи». Он провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 20 (9+11) очков.

В текущем сезоне 18-летний хоккеист принял участие в одном матче за СКА, в котором провел на льду 6 минут, и не набрал ни одного очка. На драфте НХЛ 2023 года «Филадельфия» выбрала россиянина под общим седьмым номером.