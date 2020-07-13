Мэттьюс выздоровел от коронавируса

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс полностью выздоровел после заражения COVID-19. Он присоединится к тренировочному лагерю «Торонто» с первых дней, сообщает CBS.

В середине июня североамериканские СМИ сообщили, что 22-летний игрок заболел коронавирусом. Самоизоляция форвард «Торонто» проходил в его доме в Аризоне.

Мэттьюс был выбран «Торонто» под первым номером на драфте 2016 года. В составе команды нападающий провел 282 матча и набрал 285 (158 + 127) очков. В плей-офф на счету американского хоккеиста 20 встреч и 13 (10+3) баллов.