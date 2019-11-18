Мэтт Мерли: «В КХЛ большие штрафы за пьянство. 20 тысяч долларов, если поймают»

Бывший защитник «Слована», «Амура» и «Медвешчака» Мэтт Мерли рассказал о своем опыте выступления в КХЛ.

— В «Словане» тренер был придурком, который не выпускал игроков с раскатки раньше времени, -приводит слова Мерли Telegram-канал «Эпицентр» со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets. - Она длилась 19 минут, и уйти раньше было невозможно. Как-то раз мы с Кертисом Фостером хотели свалить в раздевалку после 15 минут, так он ударил ногой по дверце и наорал на нас. Он вообще постоянно орал. Однажды я вернулся на скамейку и хотел сказать партнеру, что, может, в такой-то ситуации ему стоит сыграть проще, попробовать что-то другое, так тренер стал кричать: «Мэтт, никаких разговоров!»

А еще в КХЛ большие штрафы за пьянство. 20 тысяч долларов, если поймают. Я лучше потрачу их в Вегасе. Один раз мы тащили нашего капитана из самолета, потому что он был страшно пьяным. Он чуть не выскочил на улицу в одной футболке в 20-градусный мороз. Ему дали штраф — те самые 20 тысяч долларов.

Прошла неделя, у нас тренировка в 5 вечера, и он опять пришел пьяным. Их было двое, но друг сослался на недомогание и поехал домой, а капитан остался. Когда он вышел на лед, то был как олененок Бэмби на коньках. Постоянно валился с ног. В той же команде нас постоянно проверяли на наличие алкоголя в крови. Доктор мог прийти в раздевалку и взять кровь — если узнают, что ты пьян — штраф 20 тысяч долларов. И вот наш вратарь, явно выпивший, пришел на тренировку. Врача на месте нет, его сажают в такси и отправляют в больницу сделать анализ. Когда машина поехала, он открыл дверь, выскочил и убежал. Он знал, что так в клубе ничего не докажут, и контракт с ним разорвать не смогут.

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